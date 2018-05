Jeder B-Ligist will einen letzten Schritt erfolgreich gehen

Fußball Donsbach und Herbornseelbach wollen den Aufstieg / Frohnhausen, Manderbach und Lixfeld/H. streben den Klassenerhalt an

Dillenburg Wenn die Saison in der Fußball-B-Liga am Samstag abgepfiffen wird, dann wird so manches Team erleichtert sein. Donsbach oder Herbornseelbach werden die Relegationsspiele gegen den A-Ligisten FC Haiger erreicht haben, und Frohnhausen, Manderbach oder Lixfeld/Hirzenhain die Klasse gehalten haben.

