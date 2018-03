Jeder spricht von einem Traumstart

Handball Männer der HSG Herborn/Seelbach gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel

Herborn/Driedorf/ Eschenburg/Haiger So gut sind die Handballer im nördlichen Lahn-Dill-Kreis lang nicht mehr in die Saison gestartet. Nach dem zweiten Spieltag gibt es aus den Bezirksligen B und C noch keinen Punktverlust zu melden. Driedorf führt sogar die Tabelle an.

