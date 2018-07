Fußball

Jeweils ein Tor reicht zum Sieg

Beselich-Heckholzhausen Am vierten Spieltag des Fußball-Wochenturniers um den Sparkassen-Cup in Heckholzhausen hat sich der TuS Waldernbach, der in der Gruppe 2 auch seine zweite Partie gewann, für das Halbfinale qualifiziert.

