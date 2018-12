Josefine Hof dominiert das Ranglistentrunier

Badminton Spielerin des TV Dillenburg ist in der Nassau-Oranien-Halle nicht zu bezwingen

Dillenburg Josefine Hof hat den erstmals ausgetragenen D-Ranglistenspielen (vormals Bezirksranglistenspiele) im Badmintonbezirk Wetzlar gleich ihren Stempel aufgedrückt. Die Spielerin des TV Dillenburg behauptete sich in der Nassau-Oranien-Halle in allen drei Disziplinen, in denen sie antrat.

