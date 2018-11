Jugendfußball

A-Junioren, Gruppenliga Gießen/Marburg, JFV FC Aar – FC Ederbergland II 0:1 (0:0): Am ersten Spieltag der Rückrunde war der Tabellendritte in Herbornseelbach zu Gast. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm Aar die Kontrolle. Durch lange Pässe oder durch schnelle Ballgewinne im zentralen Mittelfeld setzten die Gastgeber den Gegner unter Druck. Finn Wetz und Louis Sahm gelang der Führungstreffer aber nicht. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit lief Tom Theiss allein auf das Tor zu, doch der starke Torwart Lukas Hollerstein hielt auch diesen Ball fest. Bis zur 80. Minute hatten die Gäste eigentlich keine klare Torchance, doch dann machte sich bei der Heimmannschaft bemerkbar, dass sie wieder nur zwölf Spieler im Kader hatte und von der Bank wenig nachlegen konnte. In der 83. Minute nutzte der Gast eine Fehlerfolge der Aarer Defensive aus, um zum 1:0-Sieg einzuschießen. Es war aus Sicht der Gastgeber eine unnötige Niederlage.

Copyright © mittelhessen.de 2018