Fußball

Jugendhallencup in Dautphetal

Hinterland Die SpVgg 1912 Dautphe veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, den Jugendhallencup für Nachwuchsfußballteams in der Hinterlandhalle in Dautphetal. Insgesamt nehmen 28 Mannschaften in der Jugendklasse G-, F- und E-Junioren teil. Neben Pokal und Urkunden gibt es auch Sachpreise zu gewinnen. Der Eintritt ist frei.

