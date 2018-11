Fußball

Kalainski trifft im Dreierpack

Wetzlar Die SG Ehringshausen/Dillheim II hat in der Fußball-B-Liga Nord einen Lauf. Am Dienstagabend gab es mit dem 6:1 gegen Aartal II den siebten Sieg in Folge. Platz drei ist der Lohn.

