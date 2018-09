Kalteiche empfängt „RoSi“

Fußball B-Liga: Topspiel in Allendorf / SG Beilstein/Arborn/Münchhausen atmet auf

Dillenburg In der Fußball B-Liga Dillenburg will die Reserve der SG Beilstein/Arborn/Münchhausen am Sonntag um 13 Uhr den ersten Dreier einfahren. Um 15 Uhr stehen alle weiteren Partien auf dem Plan.

