Kantersieg bringt Tabellenführung

HANDBALL TSV Vellmar - SG Kleenheim 23:32

(vk). Am Sonntagabend hat die SG Kleenheim durch einen am Ende ungefährdeten 32:23 (16:14)-Erfolg beim TSV Vellmar in der Handball-Oberliga der Männer die Tabellenführung übernommen.

Copyright © mittelhessen.de 2014