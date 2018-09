Von Alexander Fischer

NACHRUF

Karl Merkel †

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um Karl Merkel. Sehr ruhig. Genauer gesagt seit jenem 6. Februar 2007, seit jenem so unfassbaren, so unbegreiflichen Schicksalsschlag, den kein Mensch je erleben möchte. Sein Sohn Reiner, zu dieser Zeit Bildchef der Deutschen Presseagentur und Geschäftsführer des Landessportbundes, verstarb während eines Skiurlaubes mit der Familie in den französischen Alpen an einem Herzinfarkt. Er war 55 Jahre alt, sein Vater damals 76.

