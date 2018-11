Kein Glück bei Kellerkindern

Frauenfußball Friedensdorf 2:2, Kickers 2:3

HINTERLAND Die Reise zu den Kellerkindern hat den Hinterländer Frauenfußball-Gruppenliga wenig eingebracht. Am letzten Spieltag vor der Winterpause kam der FSV Friedensdorf in Langenstein nur zu einem 2:2, der SV Erdhausen in Eschenburg mit 2:3 geschlagen geben.

