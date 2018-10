Kein Spiel für schwache Nerven

Tischtennis Fünfeinhalb Stunden bis zum 8:8

Limburg-Weilburg Dass es in der Tischtennis-Oberliga Hessen auch in dieser Saison hart zur Sache geht, musste der TTC Elz in seinem ersten Heimspiel erleben.

Copyright © mittelhessen.de 2018