Kein Tag für die Aufsteiger

Volleyball Biedenkopf-Wetter II holt nur einen Satz

Hinterland Während die Volleyballerinnen des VfL Marburg in der Oberliga verlieren, müssen die Biedenkopf-Wetter Volleys II in der Landesliga zwei Pleiten einstecken. In der Bezirksliga setzen sich die Hartenröderinnen in zwei Derbys klar 3:0 durch.

