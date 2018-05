Von Oliver Siegel

Kein Traum! Der SSV Hörlen ist Meister!

Fußball B-Liga Biedenkopf: Spitzenreiter ist nach 5:2-Sieg bei Holzhausen/Steinperf nicht mehr einzuholen

Hinterland Über Jahre als graue Maus verschrien, doch in dieser Saison der schillerndste Vogel in der Fußball-B-Liga Biedenkopf! Der SSV Hörlen hat am Pfingstsonntag einen 5:2-Sieg bei der SG Holzhausen/Steinperf und damit bereits am vorletzten Spieltag sein Meisterstück gemacht.

