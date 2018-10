Von Oliver Siegel

Keine Tore im Hinterländer Duell

Frauenfußball SV Erdhausen und Friedensdorf trennen sich am Hasengarten 0:0

HINTERLAND Keine Tore im Derby. Während sich der SV Erdhausen und der FSV Friedensdorf am Samstag in der Frauenfußball-Gruppenliga schiedlich friedlich 0:0 trennten, drehte die SG Gansbachtal gegen den SV Ehringshausen einen 1:2-Pausenrückstand noch in einen 4:3-Heimsieg.

