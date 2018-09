Kellerduell endet unentschieden

Fußball Kreisoberliga West: 2:2 zwischen der SG Aartal und Eintracht Wetzlar

Wetzlar Die SG Aartal und Eintracht Wetzlar haben sich im Kellerduell der Fußball-Kreisoberliga West mit einem 2:2-Unentschieden getrennt und bleiben weiterhin sieglos am Tabellenende hängen. Bereits am Samstag sprang der RSV Büblingshausen an die Spitze zurück.

