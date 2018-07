Kevin Kranz knackt die Norm

Leichtathletik Doppelgold im Sprint

Heilbronn Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar) hat sich bei den Deutschen U 23-Leichtathletikmeisterschaften in bestechender Form präsentiert. Mit Doppelgold und EM-Norm trat er am Ende wieder die Heimreise an.

Copyright © mittelhessen.de 2018