KiLa-Konzept geht mit 39 Teams voll auf

Leichtathletik 300 Kinder starten in Kirberg

Hünfelden-Kirberg Der zweite Durchgang im Kinderleichtathletik-Cup in Kirberg mit 300 Kindern in 39 Teams in drei Altersklassen ist aus Sicht des Kreisvorsitzenden Martin Rumpf „ein beeindruckender Beleg gewesen, dass das Konzept der Kinderleichtathletik aufgeht“.

