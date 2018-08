Frauenfußball

Kickers verlieren in Weimar 2:4

Niederweimar Der SV Erdhausen hat am Mittwoch in der Frauenfußball-Gruppenliga beim FC Weimar mit 2:4 (0:1) verloren. „Wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, war das in Ordnung. Wir haben uns einfach vorzuwerfen, vor der Pause unsere Chancen nicht genutzt und dann das Spiel aus der Hand gegeben zu haben“, so Kickers-Coach Antonio Villani. Erdhausen berannte in Halbzeit 1 das Weimarer Tor, bekam dieses aber nicht geknackt. Anders die Gastgeberinnen, die mit ihrer einzigen Chance in Führung gingen. Danach stellte Erdhausen um, „um den Gegner durch das Zentrum zu überrollen“, wie Villani verrät. Doch der SVE verlor die Ordnung und Weimar wusste dies zu nutzen. Durch die Einwechslung von Nele Schäfer und Emma Hermann, die ein überragendes Spiel ablieferte, fanden die Kickers wieder besser ins Spiel. Von den sich bietenden Tormöglichkeiten nutzte Nadine Becker zwei. Weimar vergab noch einen Strafstoß, SVE-Torfrau Frauke Schäfer entschärfte einige Schüsse mit guten Paraden.

