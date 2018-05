Von Manuel Kapp

Kiefer-Elf ballert sich auf Rang zwei

Fußball Weilmünster/Laubuseschbach gewinnt 8:1 / Löhnberg besiegt Drommershausen

Limburg-Weilburg In der Gruppe Nord der Fußball-B-Liga ist die SG Weilmünster/Laubuseschbach am Donnerstagabend auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Das Team von Trainer Gösta Kiefer überrollte den SV Wilsenroth förmlich, so dass es am Ende 8:1 stand.

Copyright © mittelhessen.de 2018