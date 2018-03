Von Ulrich Hadaschick

Kiefers Sieg als Knackpunkt

Spiel der Woche TV Runkel sammelt Punkte für Klassenerhalt

Limburg-Weilburg In den Abstiegskampf der Tischtennis-Bezirksoberliga Nord ist in letzter Zeit einige Bewegung gekommen, so dass dem „Spiel der Woche“ auf Bezirksebene einige Bedeutung zugekommen ist.

