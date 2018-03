Von Manuel Kapp

Kierdorfs Heimpremiere gelingt

Fußball-Hessenliga SV Hadamar besiegt den OSC Vellmar deutlich mit 4:1

Hadamar-Niederhadamar Gelungene Heimpremiere für Torsten Kierdorf: In seinem ersten Heimspiel als Trainer in der Hessenliga hat sich seine Mannschaft des SV Hadamar am Samstagnachmittag deutlich mit 4:1 gegen den Tabellenvorletzten OSC Vellmar durchgesetzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018