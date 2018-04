Von Beate Gerhard

Kilian und Gustav allein unter Frauen

TURNGAU 220 „Kids in motion“ in Biedenkopf

Biedenkopf Einen fröhlich, bunten Nachmittag mit ganz viel Musik, Tanz, Turnen und Akrobatik haben rund 300 Zuschauer am Samstag in der Lahntalhalle in Biedenkopf erlebt. Der Wallauer Turnverein richtete dort für den Turngau Oberlahn-Eder „Kids in motion“ aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018