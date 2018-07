Fußball

Klassenleiter bitten zur Besprechung

Dillenburg Am Samstag wird nicht nur die Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft gespielt. Von der Kreisoberliga bis in die C-Liga abwärts bitten außerdem die Klassenleiter die Vertreter der Mannschaften zu den Hinrundenbesprechungen. Die Gruppenligisten treffen sich bereits am Freitagabend.

