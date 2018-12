Kleenheim II haut auf die Pauke

Handball Landesliga Mitte Frauen: 26:23 gegen die HSG Eibelshausen/Ewersbach

Wetzlar Die HSG Kleenheim/Langgöns II hat in der Handball-Landesliga Mitte der Frauen für eine Überraschung gesorgt. Die so schwach in die Saison gestartete SGK II gewann zu Hause gegen das Topteam HSG Eibelshausen/Ewersbach mit 26:23 (14:13).

Copyright © mittelhessen.de 2018