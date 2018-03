Kleenheim macht’s unnötig spannend

Handball Oberliga Männer: 31:30-Erfolg

Langgöns-Oberkleen Die SG Kleenheim hat in der Handball-Oberliga der Männer die Tabellenführung verteidigt. In einer emotionalen und am Ende fast schon dramatischen Partie gewann der Spitzenreiter gegen die MSG Groß-Umstadt/Habitzheim hauchdünn mit 31:30 (23:15).

