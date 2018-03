Klug räumt zwei Titel ab

Schießen Bonbadener bei den Meisterschaften kaum zu bezwingen

Solms Bei den Bezirksmeisterschaften in der olympischen Disziplin Freie Pistole 50 Meter in Solms ist Raimund Klug vom SV Bonbaden treffsicherster Schütze gewesen. Klug holte sich den Titel in der Herrenklasse III mit 247 Ringen.

