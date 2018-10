Köhlers Lob für Smolka

Handball Oberliga männliche Jugend C: HSG Wetzlar souverän

Wetzlar-Münchholzhausen Die männliche Jugend C der HSG Wetzlar hat in der Oberliga den zweiten Sieg am dritten Spieltag gefeiert. Zu Hause setzten sich die Grün-Weißen gegen die mJSG Schwarzbach mit 23:19 (12:10) durch.

Copyright © mittelhessen.de 2018