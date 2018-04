Kongeniales Duo trifft wieder

Fußball-Verbandsliga Zuckrigl und Dankof führen TuS Dietkirchen auf Platz vier

Limburg-Weilburg In der Fußball-Verbandsliga hat der TuS Dietkirchen in Zeilsheim 4:1 gewonnen und Platz vier übernommen. Der FC Dorndorf ging im Abstiegskampf beim 3:4 in Schwanheim leer aus. Der FC Waldbrunn kassierte in Bicken ein 1:6 (siehe Regionalsport).

