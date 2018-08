Von Manuel Kapp

Kopp sticht beim 4:2-Erfolg heraus

Fußball SG Oberlahn besiegt TuS Obertiefenbach / Zwei klare Auswärtssiege in C2-Liga

Limburg-Weilburg In den Samstagsspielen im Fußballkreis Limburg-Weilburg ist die SG Oberlahn mit einem 4:2-Heimsieg gegen den TuS Obertiefenbach in die neue Saison der Kreisoberliga gestartet. In der A-Liga holte die SG Villmar/Aumenau beim SV Bad Camberg ein 1:1.

