Kraftsolms lädt zum großen Dorflauf

Leichtathletik Kurz- und Langstrecke möglich

WALDSOLMS-KRAFTSOLMS Vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Kraftsolms startet am Sonntag der 4. Dorflauf. Sowohl ambitionierte Athleten als auch Freizeitsportler dürfen an den Start gehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018