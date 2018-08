Kriegt Weidenhausen gegen den Spitzenreiter die Kurve?

Fußball A-Liga Biedenkopf: VfL ist nach zwei Niederlagen am Sonntag als Derby-Gastgeber der SpVgg Frohnhausen gefordert

HINTERLAND Einen Spieltag in zwei Akten erlebt am Wochenende die Fußball-A-Liga Biedenkopf. Drei Partien gehen schon am Samstag über die Bühne. Ihren Spitzenplatz will am Sonntag die SpVgg Frohnhausen daheim gegen den zuletzt schwächelnden Nachbarn VfL Weidenhausen absichern.

Copyright © mittelhessen.de 2018