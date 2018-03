Kurioser Treffer entscheidet Derby

Fußball-C-Liga Gästesieg in Niedertiefenbach

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat der SV Allendorf einen 9:0-Kantersieg gefeiert. In der Gruppe 2 entschied ein kurioser Treffer das Lokal­duell in Niedertiefenbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018