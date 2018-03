Kurz notiert

Turnen: Die Gau-Einzelmeisterschaften für den männlichen und für den weiblichen Nachwuchs werden am 14. April in der Großsporthalle in Solms stattfinden. Als Ausrichter fungiert der TV Oberndorf. Die Ausschreibungen für die Kür- und Pflichtwettkämpfe sind bereits auf www.turngau-lahn-dill.de veröffentlicht. Meldungen nimmt Wolfgang Werner entgegen.

