Kurz notiert

Fußball: Fußball-C-Ligist SG Kalteiche bekommt für die kommende Saison Verstärkung: Der Allendorfer David Schunn, der zurzeit mit dem TSV Steinbach II um den Aufstieg in die Gruppenliga spielt und nach Vereinsangaben ein Wunschspieler für die Defensive ist, schließt sich der Spielgemeinschaft an. Im Gegenzug nimmt John Leenus Abschied: Der Pilot aus Indien kann in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr spielen. Er war sechs Jahre lang für die SG Kalteiche aktiv und wird sich nach Vereinsangaben seinen großen Traum erfüllen: Pilot einer Boeing 777 in Katar. Ab sofort verstärken Kevin Dross aus Driedorf und Michael Löwen aus Rehe die „Zweite“ der SG Kalteiche.

