Kurz notiert

Tennis: Von Donnerstag bis Samstag steigen auf den Anlagen des TC Sinn die Tennis-Kreismeisterschaften der Juniorinnen und Junioren. In jeweils vier Klassen bei den Mädchen und Jungen sowie U8, die gemischt gespielt wird, werden die Kreismeister ermittelt. Am Start sind insgesamt 62 Juniorinnen und Junioren. Die Sieger werden in den Klassen U16 (5 Teilnehmer), U14 (5), U12 (5) und U10 (6) bei den Jungen sowie U16 (9), U14 (10), U12, (8) und U10 (8) bei den Mädchen ermittelt. Bei der U8 haben sechs Spieler ihre Meldung abgegeben. Außer um die Titel geht es auch um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften. In den Klassen bis fünf Starter wird der Titelträger im System Jeder gegen Jeden ausgespielt. In den übrigen Gruppen wird zuerst in Gruppen und danach im K.-o.-System gespielt. (sf)

