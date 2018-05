Kurz notiert

Tennis: Die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Damen, Herren und Altersklassen finden Pfingsten, 19. und 20. Mai, in Marburg statt. Auf der Anlage des Marburger TC (Teichwiesenweg) stehen die Damen A, die Herren A und B sowie die AK 30, 40 und 50 der Herren auf dem Programm. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 9 Uhr. Die Finalspiele sind für Sonntag geplant, wobei die Damen und Herren A ab 14.30 Uhr auf den Platz gehen. Aus dem Bereich des Tenniskreises Dill sind Florian Hoffmann (TC Schönbach) und Robert Wagner (TC Dillenburg) dabei. Während Hoffmann in der AK 30 zum Favoritenkreis gehört, hat Wagner in der AK 50 Außenseiterchancen. (sf)

