Kurz notiert

Kurz notiert

Fußball: In der B-Liga Dillenburg will die SG Lixfeld/Hirzenhain, die unter Neutrainer Ufuk Benzerli gleich 3:2 gegen den ESV Herborn gewann, nachlegen. Mit dem SSC Burg II wartet am Sonntag, 15 Uhr, auswärts eine schwere Aufgabe. Die Kreisoberligareserve hat alle drei bisherigen Partien gewonnen. „Leider haben wir einige Ausfälle. Die SG ist ein kampfstarkes Team und sicherlich schwer zu spielen“, meint SSC-Trainer Roger Schmidt.

Copyright © mittelhessen.de 2018