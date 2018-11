Kurz notiert

Tennis: Die Titelkämpfe der Tennis-Kreismeisterschaften in Haiger und Herborn werden von Freitag bis Sonntag mit den Wettbewerben der U14 bis U18 fortgesetzt. Die ersten Spiele sind für Freitag um 15 Uhr in Herborn angesetzt. Am Samstag und Sonntag beginnen die Spiele jeweils ab 9 Uhr. Die Siegerehrungen finden unmittelbar am Sonntag nach Ende der jeweiligen Klassen statt. Neben den Titeln geht es auch um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften.

