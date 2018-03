Von Manuel Kapp

Kurze Schwächephase stört Allendorf nicht

Fußball-C-Liga Spitzenreiter der Gruppe 1 feiert beim 5:2 gegen Frickhofen II den fünften Sieg im fünften Spiel

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga bleibt der SV Allendorf mit weißer Weste an der Tabellenspitze. In der Gruppe 2 kassierte der FC Zaza Weilburg seine zweite Niederlage im fünften Saisonspiel.

Copyright © mittelhessen.de 2017