Langenaubach startet den fünften Versuch

Fußball Am Mittwochabend ist Biebrich zu Gast

Haiger Am FV Biebrich haben sich in der Fußball-Verbandsliga schon viele Mannschaften die Zähne ausgebissen – auch der SSV Langenaubach. Am Mittwoch um 19 Uhr startet die Elf von Trainer Tobias Danecker ihren fünften Versuch, diesen Gegner zu besiegen.

