Laufdorf feiert gelungenen Auftakt

Bogenschießen BSC ist Dritter in Liga zwei

Mühlheim/Soest Die Bogenschützen des BSC Laufdorf sind mit einem guten ersten Wettkampftag in Mülheim (Ruhr) in die 2. Bundesliga Nord gestartet. Die zweite Mannschaft belegt in der Regionalliga West nach dem Auftakt in Soest den vorletzten Platz.

