Von Katrin Weber

Lauterbach steuert auf WM-Kurs

Pferdesport Der Oberschelder gewinnt sein drittes Turnier in Drebkau bei Cottbus

DILLENBURG Der Oberschelder Dieter Lauterbach und "Dirigent" haben das WM-Ticket so gut wie in der Tasche. Am Wochenende gewann das Gespann, das für den RFV Kelkheim startet, das internationale Einspännerturnier in Drebkau bei Cottbus.

