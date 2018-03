Von Lena Brandenburger

Legt der TuS Driedorf nach?

Fußball Das Tabellenschlusslicht empfängt am Samstag den SV Oberscheld

Dillenburg Bereits am Samstag um 15.30 Uhr stehen sich der TuS Driedorf und der SV Oberscheld in der Fußball-A-Liga Dillenburg gegenüber. Der Ausgang dieses Spiels wird den Kampf um die vorderen und um die hinteren Plätze am Sonntag um 15 Uhr beeinflussen.

