Von André Bethke

Letzte Entscheidungen stehen an

Fußball Vermehrter Aufstieg möglich durch TSG Wörsdorf und Kirberg/Ohren/Nauheim

Limburg-Weilburg In den Finalspielen der Aufstiegsrunden fallen am Wochenende in Breithardt, Seelbach und Aumenau die letzten Entscheidungen der Saison 2017/2018 im Fußballkreis Limburg-Weilburg.

Copyright © mittelhessen.de 2018