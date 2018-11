Lf Villmar erwarten über 200 Starter

Leichtathletik 26. Dorflauf am 24. November

Villmar Die Leichtathletikfreunde Villmar erwarten am Samstag, 24. November, zum 26. Villmarer Dorflauf eine ähnliche Resonanz wie in den Jahren zuvor, als über 200 Läufer am Start waren.

