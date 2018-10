Licht und Schatten bei den Volleys

Volleyball Biedenkopf-Wetter verliert daheim 2:3

Hinterland Die neuformierte Mannschaft der Volleyballerinnen der Biedenkopf-Wetter Volleys startete in der heimischen Sporthalle am Wollenberg in Wetter gegen die HTG Bad Homburg mit einer 2:3-Niederlage in die neue Regionalliga-Spielzeit.

Copyright © mittelhessen.de 2018