Liga, Pokal, Relegation: Burg spielt Partie Nr. 16

Fußball Aufstiegsrunde zur Gruppenliga

Gießen/Herborn 16 Pflichtspiele in elf Wochen, und jedes muss gewonnen werden, wenn das Ziel erreicht werden soll – die Spieler des Fußball-Kreisoberligisten SSC Burg müssen in dieser Saison als Mentalitätsmonster auftreten. Das nächste Kapitel wird am Sonntag um 17 Uhr beim MTV Gießen geschrieben.

