Luftakrobaten überzeugen

Trampolin Vier Medaillen für TVD beim Landeskinderturnfest

Dillenburg/Gießen Bei der neunten Auflage des Landeskinderturnfestes in Gießen wurden 131 Wettkämpfe in elf Sportarten absolviert. Der TV Dillenburg schickte seinen Trampolinnachwuchs an den Start, der mit einer Gold- und drei Silbermedaillen prächtig dekoriert heimkehrte.

