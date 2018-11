Von Tom Neumann

Mal läuft’s auswärts, mal nicht

Eishockey Für die EG Diez-Limburg war in der Regionalliga mehr drin als nur ein Sieg

Diez/Limburg Die EG Diez-Limburg hat beim 4:2 in Lauterbach den nächsten Sieg in der Eishockey-Regionalliga eingefahren, nachdem die Rockets zuvor in Herford mit 5:6 verloren hatten.

Copyright © mittelhessen.de 2018